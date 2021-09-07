Çin'in dış ticareti ağustosta Kovid-19'un Delta varyantı kaynaklı endişelere rağmen arttı - Son Dakika

Çin dış ticareti, ağustos ayında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının yayılmasından kaynaklanan endişeler ve kısıtlayıcı tedbirlere rağmen artış ivmesini sürdürdü.

Ticaret Bakanlığının verilerine göre, ağustosta ihracat önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 artarak 294,3 milyar dolara, ithalat ise yüzde 33,1 artışla 236 milyar dolara ulaştı.

Ağustos ayında ihracat artışı, önceki aydaki yüzce 18,9'luk artışı geride bıraktı.

Çin'in dış ticaret fazlası ağustosta önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 58,3 milyar dolar oldu.

Avrupa ülkelerine ihracatı Ağustos 2020'ye kıyasla yüzde 9,9, bu ülkelerden ithalatı ise yüzde 22 azalan Çin'in ABD'ye ihracatı yüzde 15,5, bu ülkeden ithalatı ise yüzde 33,3 arttı.

ABD ile yapılan ticaret artış ivmesinin sürdürülmesinde önemli rol oynadı. ABD'ye ihracat temmuzda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4, bu ülkeden ithalat ise yüzde 25,5 artış göstermişti.

Çin'de yaz aylarında Kovid-19'un bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının ortaya çıkması üzerine ülkede karantina tedbirleri ve seyahat kısıtlamaları sıkılaştırılmıştı.