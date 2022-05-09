Çin'in Dış Ticareti İlk Dört Ayda Yüzde 7,9 Büyüdü - Son Dakika
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Çin'in Dış Ticareti İlk Dört Ayda Yüzde 7,9 Büyüdü

09.05.2022 11:57
Çin'in Dış Ticareti İlk Dört Ayda Yüzde 7,9 Büyüdü

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü yayınlanan resmi veriler, Çin'in toplam ithalat ve ihracatının 2022'nin ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,9 büyümeyle 12,58 trilyon yuan olarak gerçekleştiğini gösterdi.

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü yayınlanan resmi veriler, Çin'in toplam ithalat ve ihracatının 2022'nin ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,9 büyümeyle 12,58 trilyon yuan olarak gerçekleştiğini gösterdi. Çin Gümrük Genel İdaresi'ne göre, ABD doları bazında toplam dış ticaret, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 artışla 1,98 trilyon ABD dolarına ulaştı.

Veriler, Ocak-Nisan döneminde ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,3 artışla 6,97 trilyon yuana, ithalatın ise yüzde 5 artışla 5,61 trilyon yuana çıkarak 1,36 trilyon yuan ticaret fazlasına yol açtığını da ortaya koydu. Yalnızca Nisan ayında, ülkenin dış ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artışla 3,16 trilyon yuana yükseldi; ihracat yıllık bazda yüzde 1,9 artarken ithalat bir yıl öncesine göre yüzde 2 düştü.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Dış Ticareti İlk Dört Ayda Yüzde 7,9 Büyüdü - Son Dakika
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