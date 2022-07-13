Çin'in Dış Ticareti Yılın İlk Yarısında Yüzde 9,4 Arttı - Son Dakika
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Çin'in Dış Ticareti Yılın İlk Yarısında Yüzde 9,4 Arttı

13.07.2022 12:30
Çin'in Dış Ticareti Yılın İlk Yarısında Yüzde 9,4 Arttı

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü yayınlanan resmi verilere göre, ülkenin dış ticareti yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,4 artışla 19,8 trilyon yuana (yaklaşık 2,94 trilyon ABD doları) yükseldi.

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü yayınlanan resmi verilere göre, ülkenin dış ticareti yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,4 artışla 19,8 trilyon yuana (yaklaşık 2,94 trilyon ABD doları) yükseldi. Çin Gümrük Genel İdaresi'ne göre, ihracat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,2 artarak 11,14 trilyon yuana, ithalat ise bir önceki yıla göre yüzde 4,8 artışla 8,66 trilyon yuana yükseldi. Gümrük Genel İdaresi sözcüsü Li Kuiwen, "Dış ticaretin büyümesi Mayıs ve Haziran aylarında önemli ölçüde arttı" dedi. Salgın önleme ve kontrol durumunun iyileşmesi ve büyüme yanlısı politikaların etkisini göstermesiyle dış ticaret işletmeleri Mayıs ayından itibaren düzenli bir biçimde çalışmaya ve üretime devam etti. Li, "Özellikle Yangtze Nehri Deltası'ndaki ithalat ve ihracatın hızlı toparlanması, Çin'in dış ticaretinin genel büyümesinde belirgin bir canlanmaya yol açtı" dedi. Çin'in dış ticaret büyümesi, Mayıs ayındaki yüzde 9,5 ve Nisan ayındaki yüzde 0,1'e kıyasla Haziran ayında yüzde 14,3'e yükseldi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Dış Ticareti Yılın İlk Yarısında Yüzde 9,4 Arttı - Son Dakika

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