Çin'in Doğalgaz Üretimi İlk Çeyrekte Yüzde 6,6 Arttı - Son Dakika

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi veriler, Çin'in doğalgaz üretiminin yılın ilk çeyreğinde istikrarlı bir artış sergilediğini gösteriyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre Çin'in doğalgaz üretimi 2022 yılının ilk üç ayında toplam 56,9 milyar metreküpe ulaşarak bir yıl öncesine göre yüzde 6,6 artış kaydetti. Çin sadece Mart ayında yıllık yüzde 6,3 artışla 19,7 milyar metreküp doğalgaz ürettiğini bildirdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ilk çeyrekte Çin'in doğalgaz ithalatının ise toplam 27,82 milyon tona ulaşarak yıllık yüzde 5,1 oranında azaldığını belirtti.