Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlalleri Kütahya'da protesto edildi - Son Dakika
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Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlalleri Kütahya'da protesto edildi

6 saat önce

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği üyesi gençler, Çin yönetimince Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri ile Mısır ve dünyanın çeşitli bölgelerinde mazlumlara yapılan zulümleri protesto etti.

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği üyesi gençler, Çin yönetimince Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri ile Mısır ve dünyanın çeşitli bölgelerinde mazlumlara yapılan zulümleri protesto etti.

Genç İHH Birim Başkanı Hüseyin Aksu, Ulu Cami önünde yaptığı açıklamada, 1949 yılından bu yana Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'ın, her yıl sistematik olarak insan haklarının ayaklar altına alındığı bir hapishaneye dönüştürüldüğünü söyledi. Bölgede yaşam koşullarının her yıl daha da kötüleştiğini dile getiren Aksu, şöyle konuştu:

"Kendini tüm insani değerlerin merkezi olarak gören batı, bugün yabancı düşmanlığı, Müslüman karşıtlığı ve nefret suçları girdabına girmişken, dünyanın diğer ülkelerde sivillere yönelik her türlü ihlal 'güvenlik' perdesi altında meşrulaştırılmaktadır. Bu ülkelerin başını yine Doğu Türkistan, Mısır, Suriye ve Filistin çekmiştir. 1949 yılından bu yana Çin işgali altındaki Doğu Türkistan, her yıl sistematik olarak insan haklarının ayaklar altına alındığı bir hapishaneye dönüştürülmektedir. 5 Temmuz 2009 tarihinde gerçekleşen Urumçi katliamından bu yana her yıl daha da kötüleşen yaşam koşulları, etnik ve dini bir soykırıma dönüşmüştür."

Aksu, bu gidişatı değiştirip karamsar tablodan kurtulmanın yolunun, adil bir küresel düzen kurmaktan geçtiğini, bunun için tüm mazlumların ortaklaştığı sivil dayanışma zamanının geldiğini sözlerine ekledi.

Etkinliğe, AK Parti İl Gençlik Kolları ile kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlalleri Kütahya'da protesto edildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:53 Kaynak: AA
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