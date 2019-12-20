Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlallerine karşı "sessiz çığlık" eylemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlallerine karşı 'sessiz çığlık' eylemi - Son Dakika

Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlallerine karşı "sessiz çığlık" eylemi

6 saat önce

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine karşı "sessiz çığlık" eylemi düzenlendi.

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine karşı "sessiz çığlık" eylemi düzenlendi. Çin işkencelerine maruz kalan Doğu Türkistanlılar için Fatih Camisi'nden Beyazıt Meydanı'na kadar yürüyüş yapıldı.

Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlallerine karşı sessiz çığlık eylemi

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Uygur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mesut'un Doğu Türkistan paylaşımı sonrası Köln, Çin ile sportif ilişkilerini kesti
Talisca'dan transfer açıklaması: Manchester United'a gidecektim, teklif gelince Çin'i seçtim Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı

Son Dakika Haberleri
04:03 Motosiklet bariyerlere çarptı 1 ölü - Son Dakika
03:58 İstanbul'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
03:57 MOTOSİKLET BARİYERLERE ÇARPTI 1 ÖLÜ - Son Dakika
03:54 YOLCU OTOBÜSÜ, OTOMOBİL VE TIR'A ÇARPTI: 9 YARALI - Son Dakika
03:54 Başkentte otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
00:56 Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 04:08:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlallerine karşı "sessiz çığlık" eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]