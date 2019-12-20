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Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlallerine karşı "sessiz çığlık" eylemi
6 saat önce
Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine karşı "sessiz çığlık" eylemi düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:51 Kaynak: AA
Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine karşı "sessiz çığlık" eylemi düzenlendi. Çin işkencelerine maruz kalan Doğu Türkistanlılar için Fatih Camisi'nden Beyazıt Meydanı'na kadar yürüyüş yapıldı.
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