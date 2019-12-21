İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği üyeleri, Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine "Sessiz Çığlık" eylemiyle tepki gösterdi.

Fatih Cami'sinin avlusunda toplanan kalabalık, "Kardeşini öldüren sessizliğindir", yazılı pankart açarak, ellerindeki meşaleler ile Türk ve Doğu Türkistan bayraklarıyla yürüyüşe geçti.

Beyazıt Meydanı'na kadar toplanan grup, burada sık sık tekbir getirerek, "Doğu Türkistan yalnız değildir", "Zalimler elbet hesap verecek" ve "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" şeklinde slogan attı.

İHH İnsani Yardım Derneği Genel Başkanı Bülent Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan'ı yalnız bırakmadıkları için kalabalığa teşekkür etti.

Yıldırım, meydana taşıdıkları bu heyacanı unutmadan yol yürümeleri gerektiğini belirterek, "Doğu Türkistan nasıl kurtulur? Oradaki insanlara yapılan zülümler nasıl engellenir? Bu konuda hep beraber çalışacağız. Yolumuz kısa değil, ama uzun da değil. Çünkü nice firavunlar devrildi, nice zalimler devrildi. Doğu Türkistan mazlumunun gözyaşı Çinlileri de devirecektir Allah'ın izniyle." diye konuştu.

Çinlilerin sadece belirledikleri gazetecileri ve siyasetçileri yanlarına götürdüklerini anlatan Yıldırım, orada herhangi bir zülümün olmadığını onlara söylediklerini dile getirdi.

Yıldırım, bazılarının gerçekleri gördüğünü vurgulayarak, "Çünkü sadece Çinliler istedikleri yerlere götürüyorlar. Bazıları da onlardan etkileniyor. Bunlardan etkilenen bir tanesi geçen gün diyor ki 'Çinliler Doğu Türkistanlılara niye zülüm yapsın ki'. Adam inanmış buna. Çinliler demişki 9 milyon Uygur var Doğu Türkistan'da. Dikkat edin. Bak kendin itiraf ettin. Doğu Türkistan nüfusu en az 40 milyon. Demekki 31 milyon insanı katlettin öyle mi?" ifadelerini kullandı.

Yapılanların nedeni ekonomi

Çinlilerin daha önce kampları inkar ettiğini aktaran Yıldırım, derneklerinin çalışmaları sonucu bunu kabul ettiklerini anlattı.

Kampların varlığını kabul eden Çinlilerin, daha sonra buraların eğitim kampları olduğunu söylediklerine dikkati çeken Yıldırım, "Mecburi eğitim kampına kim kız çocuğunu gönderir? Kim evladını gönderir? Bazıları bunlara aldanmışlar. 'Buralarda meslek öğretiyorlar' diyorlar. Gönder o zaman evladını onlara da meslek öğretsinler." şeklinde konuştu.

Çin'in bu zülümlerinin nedeninin ekonomi kaygılardan kaynaklandığını aktaran Yıldırım, tarihi İpek Yolu'nun Doğu Türkistan'dan geçtiğini hatırlattı.

Yıldırım, ayrıca Çin'inin yeraltı kaynaklarının yüzde 70'i şu anda Doğu Türkistan'da bulunduğunu belirterek, bu nedenle Doğu Türkistanlı olmanının suç olmaya yeterli olduğunu savundu.

İslam ülkelerini Çin'e karşı birlikte hareket etmeye davet eden Yıldırım, Müslümanların İslam ülkelerinin politikalarını takip etmelerini istedi.