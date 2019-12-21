Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlallerine karşı "sessiz çığlık" eylemi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlallerine karşı 'sessiz çığlık' eylemi (2) - Son Dakika

Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlallerine karşı "sessiz çığlık" eylemi (2)

6 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği üyeleri, Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine "Sessiz Çığlık" eylemiyle tepki gösterdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği üyeleri, Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine "Sessiz Çığlık" eylemiyle tepki gösterdi.

Fatih Cami'sinin avlusunda toplanan kalabalık, "Kardeşini öldüren sessizliğindir", yazılı pankart açarak, ellerindeki meşaleler ile Türk ve Doğu Türkistan bayraklarıyla yürüyüşe geçti.

Beyazıt Meydanı'na kadar toplanan grup, burada sık sık tekbir getirerek, "Doğu Türkistan yalnız değildir", "Zalimler elbet hesap verecek" ve "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" şeklinde slogan attı.

İHH İnsani Yardım Derneği Genel Başkanı Bülent Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan'ı yalnız bırakmadıkları için kalabalığa teşekkür etti.

Yıldırım, meydana taşıdıkları bu heyacanı unutmadan yol yürümeleri gerektiğini belirterek, "Doğu Türkistan nasıl kurtulur? Oradaki insanlara yapılan zülümler nasıl engellenir? Bu konuda hep beraber çalışacağız. Yolumuz kısa değil, ama uzun da değil. Çünkü nice firavunlar devrildi, nice zalimler devrildi. Doğu Türkistan mazlumunun gözyaşı Çinlileri de devirecektir Allah'ın izniyle." diye konuştu.

Çinlilerin sadece belirledikleri gazetecileri ve siyasetçileri yanlarına götürdüklerini anlatan Yıldırım, orada herhangi bir zülümün olmadığını onlara söylediklerini dile getirdi.

Yıldırım, bazılarının gerçekleri gördüğünü vurgulayarak, "Çünkü sadece Çinliler istedikleri yerlere götürüyorlar. Bazıları da onlardan etkileniyor. Bunlardan etkilenen bir tanesi geçen gün diyor ki 'Çinliler Doğu Türkistanlılara niye zülüm yapsın ki'. Adam inanmış buna. Çinliler demişki 9 milyon Uygur var Doğu Türkistan'da. Dikkat edin. Bak kendin itiraf ettin. Doğu Türkistan nüfusu en az 40 milyon. Demekki 31 milyon insanı katlettin öyle mi?" ifadelerini kullandı.

Yapılanların nedeni ekonomi

Çinlilerin daha önce kampları inkar ettiğini aktaran Yıldırım, derneklerinin çalışmaları sonucu bunu kabul ettiklerini anlattı.

Kampların varlığını kabul eden Çinlilerin, daha sonra buraların eğitim kampları olduğunu söylediklerine dikkati çeken Yıldırım, "Mecburi eğitim kampına kim kız çocuğunu gönderir? Kim evladını gönderir? Bazıları bunlara aldanmışlar. 'Buralarda meslek öğretiyorlar' diyorlar. Gönder o zaman evladını onlara da meslek öğretsinler." şeklinde konuştu.

Çin'in bu zülümlerinin nedeninin ekonomi kaygılardan kaynaklandığını aktaran Yıldırım, tarihi İpek Yolu'nun Doğu Türkistan'dan geçtiğini hatırlattı.

Yıldırım, ayrıca Çin'inin yeraltı kaynaklarının yüzde 70'i şu anda Doğu Türkistan'da bulunduğunu belirterek, bu nedenle Doğu Türkistanlı olmanının suç olmaya yeterli olduğunu savundu.

İslam ülkelerini Çin'e karşı birlikte hareket etmeye davet eden Yıldırım, Müslümanların İslam ülkelerinin politikalarını takip etmelerini istedi.

Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlallerine karşı sessiz çığlık eylemi (2)

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mesut'un Doğu Türkistan paylaşımı sonrası Köln, Çin ile sportif ilişkilerini kesti
Talisca'dan transfer açıklaması: Manchester United'a gidecektim, teklif gelince Çin'i seçtim Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı

Son Dakika Haberleri
06:13 MOTOSİKLET BARİYERLERE ÇARPTI 1 ÖLÜ - Son Dakika
06:06 Trump'tan Beşşar Esed rejimine yaptırım öngören tasarıya onay - Son Dakika
05:43 Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaya öldü - Son Dakika
05:42 Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaya öldü - Son Dakika
05:38 YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPAN YAYA ÖLDÜ - Son Dakika
00:56 Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 06:22:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlallerine karşı "sessiz çığlık" eylemi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]