Çin'in Doğu Türkistan'daki politikaları protesto edildi - Son Dakika
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Çin'in Doğu Türkistan'daki politikaları protesto edildi

6 saat önce

Nevşehir'de, Çin yönetimince Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Nevşehir'de, Çin yönetimince Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan Milli İrade Platformu üyeleri Cuma namazının ardından Alibey Camisi önünde bir araya geldi.

Çin'in Doğu Türkistan'daki politikaları protesto edildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:17 Kaynak: AA
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