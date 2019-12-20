Çin'in Doğu Türkistan'daki politikaları protesto edildi - Son Dakika

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Çin'in Doğu Türkistan'daki politikaları protesto edildi
6 saat önce
Nevşehir'de, Çin yönetimince Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:17 Kaynak: AA
Nevşehir'de, Çin yönetimince Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.
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