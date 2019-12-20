Çin'in Doğu Türkistan'daki politikaları Şırnak'ta protesto edildi - Son Dakika

Şırnak'ta İHH Şırnak İnsani Yardım Derneğince Çin'in, Doğu Türkistan'daki uygulamalarına tepki gösterildi.

İHH Şırnak İnsani Yardım Derneği üyesi gençler adına basın açıklamasını okuyan Şırnak İl Başkanı Serdar Tatar, 1949 yılından bu yana Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'ın, her yıl sistematik olarak insan haklarının ayaklar altına alındığı bir hapishaneye dönüştürüldüğünü söyledi.

Bölgede yaşam koşullarının her yıl daha da kötüleştiğini dile getiren Tatar, "Bu gidişatı değiştirip karamsar tablodan kurtulmanın yolu adil bir küresel düzen kurmaktan geçer. Bunun için tüm mazlumların ortaklaştığı sivil dayanışma zamanı geldi." dedi.