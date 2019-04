Çin'in Doğu Türkistan'daki Politikasına Tepki

Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan, "Doğu Türkistan'da 70 senelik bir Çin esareti sürmekte ve her geçen gün Çin'in yaptığı zulüm ve asimilasyon çalışmaları artarak devam etmekte.

Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti, "Doğu Türkistan Kültür Tanıtım Haftası" ve "Barın Katliamının 29. Yılı" dolayısıyla Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda etkinlik düzenledi.



Etkinlik kapsamında sergi açıldı, Doğu Türkistan tarihi ve Çin'in bölgede uyguladığı politikalarla ilgili bilgi verildi.



Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği Genel Başkanı Hidayet Oğuzhan, yaptığı açıklamada, 5 Nisan 1990'da, Çin'in 30 bin asker, tank ve uçaklarla orantısız güç kullanarak tüm şehri yok etmek için saldırdı düzenlediğini ve Doğu Türkistan'ın Barın kentinde büyük bir katliam yaşandığını söyledi.



Katliamda şehit düşen ve gazi olan tüm Doğu Türkistanlıları saygı ve rahmetle andıklarını ifade eden Oğuzhan, şöyle devam etti:



"Doğu Türkistan'da 70 senelik bir Çin esareti sürmekte ve her geçen gün Çin'in yaptığı zulüm ve asimilasyon çalışmaları artarak devam etmekte. Doğu Türkistan'da 5 milyon insan 'Çin Nazi kampları'nda tutulmakta ve işkence görmektedirler. Bizler Doğu Türkistan'da yaşanan bu zulme dikkati çekmek ve Türk-İslam aleminde Doğu Türkistan bilinci oluşturmak için bir resim sergisi düzenledik."



Oğuzhan, Doğu Türkistan'dan her geçen gün sayısız şikayet geldiğini dile getirerek, "Son olarak Çin yönetimi, Doğu Türkistan'da, Türk örf ve töresini bozmak, Uygur Türklerini asimile etmek için evlerine Çinlileri yerleştirmektedir. Hem yaşam haklarına hem de dini yaşantılarına karışarak orada yaşayanları kendilerine benzetmeye çalışmaktadırlar. Bu kabul edilebilir bir durum değildir ve insan haklarına aykırıdır." diye konuştu.



Doğu Türkistan'da yaşanan zulmü anlatan sergi 10 Nisan'a kadar Saraçhane Parkı'nda ziyaret edilebilecek. Ziyaretçiler ayrıca parkta kurulan stantlarda Doğu Türkistan kültürü hakkında bilgi edinebilecek.

