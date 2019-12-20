Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamaları protesto edildi - Son Dakika
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Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamaları protesto edildi

6 saat önce

Denizli'de de İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde İlim Yayma Cemiyeti, Hak-İş, Anadolu Gençlik Derneği Denizli şubeleri ile Denizli Gönüllü Teşekküller Platformu gösteri düzenlendi.

Denizli'de de İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde İlim Yayma Cemiyeti, Hak-İş, Anadolu Gençlik Derneği Denizli şubeleri ile Denizli Gönüllü Teşekküller Platformu gösteri düzenlendi.

Vergi Dairesi önünde toplanan vatandaşlar, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar sloganlar attı. Doğu Türkistan'daki insanların maruz kaldığı hak ihlallerine dikkati çeken grup, bir süre elleriyle ağızlarını kapatarak yürüdü.

Denizli İHH Başkanı Hasan Ali Solak, uzun yıllardır asimilasyon ve yıldırma politikaları yürütülen Doğu Türkistan'ın tüm dünya gündeminden saklandığını, Müslüman Uygurların her türlü hak ihlaline maruz bırakıldığını belirtti.

Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamaları protesto edildi

Doğu Türkistan, Denizli, Hak İş, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:43 Kaynak: AA
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