Son Dakika Haberleri: Çin'in Doğu Türkistan'daki Zulmü İstanbul'da Protesto Edildi

Çin'in Doğu Türkistan'daki Zulmü İstanbul'da Protesto Edildi

35 dakika önce

Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği ve Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti öncülüğündeki bir grup, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarını protesto etti.

Çin'in Doğu Türkistan'daki Zulmü İstanbul'da Protesto Edildi, System.String[]
Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği ve Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti öncülüğündeki bir grup, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarını protesto etti.

Beyazıt Meydanı'nda toplanan ve ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayrağı taşıyan yaklaşık bin kişilik grup, "Hak, adalet, Doğu Türkistana özgürlük" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan, "Bugün burada herkesi etnik kimlikleri, töreleri, inançları ve değerleri ne olursa olsun, bir insan olarak kendilerine düşen mesuliyet ve mecburiyetlerini yapmaya davet etmek için toplandık. Bugün Türklüğün, Müslümanlığın ve insanlığın sınav günüdür." diye konuştu.

Oğuzhan'ın konuşmasının ardından grup öğlen namazını kılmak üzere Sultanahmet Camisine gitti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:08 Kaynak: AA

Politika
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