Çin'in Doğu Türkistan politikaları başkentte protesto edildi - Son Dakika

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, " Türkiye, elbette güçlü ve muktedirdir, kardeşlerinin yanında yer alması gereklidir." dedi.

Ulus Meydanı'nda, Doğu Türkistan'ın Gulca vilayetinde 5 Şubat 1997'de gerçekleştirilen katliamın 23. yılı dolayısıyla protesto düzenlendi. Yoğun güvenlik eylemi altında yapılan gösteriye, milletvekilleri, bürokratlar, çeşitli parti yöneticileri ve Doğu Türkistanlılar katıldı.

Tümtürk, burada yaptığı açıklamada, Çin'in Doğu Türkistan politikalarını "zulüm" olarak niteleyerek, sadece 35 milyonluk Doğu Türkistanlının hukuk mücadelesinin değil Türk dünyasının da izzetinin korunmaya çalışıldığını söyledi.

Geçen yıl şubatta Çin'e tepki gösteren Türk Dışişlerine gerekli teşekkürleri ilettiklerini belirten Tümtürk, "Türkiye elbette güçlü ve muktedirdir, kardeşlerinin yanında yer alması gereklidir." diye konuştu.

Tümtürk, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li'nin verdiği demeçte, Uygurlara karşı zulüm uygulanmadığını ileri sürdüğünü aktararak, "Alman basınına konuşan Büyükelçi, 'Uygurlardan zulüm gören, haksızlığa uğrayan varsa büyükelçiliğimize dilekçeyle müracaat etsinler' dedi. Bazı kardeşlerimiz, dilekçe yazdı ve akrabalarının akıbetini soruşturmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Gulca olaylarında Kadir Gecesi itikaf ibadeti için bir araya gelen Doğu Türkistanlı kadınlar "izinsiz ibadet ettikleri" gerekçesiyle baskınla gözaltına alınmıştı. Bu kadınların işkenceyle öldürülmesinin ardından bölgede çıkan ayaklanmada yüzlerce Doğu Türkistanlı hayatını kaybetmişti.