Çin'in Doğu Türkistan politikaları Batman'da protesto edildi - Son Dakika
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Çin'in Doğu Türkistan politikaları Batman'da protesto edildi

6 saat önce

Batman'da sivil toplum kuruluşları, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti.

Çin'in Doğu Türkistan politikaları Batman'da protesto edildi, System.String[]

Batman'da sivil toplum kuruluşları, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti.

Batman İHH İnsani Yardım Yardım Derneği öncülüğünde, dernek binasında düzenlenen protestoya, kentte faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.

Batman İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Latif Kaya, sivil toplum kuruluşları adına yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'ın sessiz çığlığını dünyanın duyması gerektiğini belirtti.

"Çin, sınırlarının doğu ve batısında iki farklı yüzle ortaya çıkmaktadır." diyen Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle uzun yıllardır asimilasyon ve yıldırma politikaları yürütülen Doğu Türkistan tüm dünya gündeminden saklanmakta, Müslüman Uygurlar her türlü hak ihlaline maruz bırakılmaktadır. Komünist Çin'in her türlü işkencesine maruz kalan, asimilasyonun her çeşidini yaşayan Uygurlu Müslümanların sessiz çığlığı ne yazık ki duyulmuyor, dünya kamuoyunda yeterince yer almıyor."

Kaya, yaşanan zulmün sona erdirilmesi için vicdan sahibi bütün insanlığı Çin'i boykot etmeye çağırdı.

Sivil toplum kuruluşlarının Doğu Türkistan'ı ziyaret etmelerinin sağlanması gerektiğine işaret eden Kaya, "Bu ziyaretler doğal ve durum tespiti yapılabilecek ortamlarda gerçekleştirilmelidir. Bölgede iletişim kurulacak kişilerin ziyaret sonrasında başlarına bir şey gelmeyeceği garanti altına alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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