Çin'in Doğu Türkistan politikaları Bursa'da protesto edildi - Son Dakika
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Çin'in Doğu Türkistan politikaları Bursa'da protesto edildi

6 saat önce

Bursa'da Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikaları, bazı sivil toplum kuruluşları üyeleri ve Bursa Uludağ Üniversitesinde eğitim gören Uygur Türkü öğrenciler tarafından protesto edildi.

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Bursa'da Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikaları, bazı sivil toplum kuruluşları üyeleri ve Bursa Uludağ Üniversitesinde eğitim gören Uygur Türkü öğrenciler tarafından protesto edildi.

Sabah namazının ardından Uludağlı Efeler Yörük Türkmen Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri ile Bursa Uludağ Üniversitesinde eğitim gören Uygur Türkü öğrenciler, ellerinde bayraklar ve dövizlerle Orhangazi Parkı'nda bir araya geldi.

Grup adına açıklamada bulunan Dernek Başkanı Mustafa Bakan, Doğu Türkistan'da yapılan zulme dur demek için bir araya geldiklerini söyledi.

Hazreti Ali'nin "Bir zulmü engelleyemiyorsanız onu herkese duyurun" sözünü hatırlatan Bakan, "Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri, sistematik soykırımı 70 yıldır ve özellikle son yıllarda artarak devam ediyor. Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin Doğu Türkistan'a sahip çıkmasını istiyoruz. Doğu Türkistan konusunda devlet büyüklerimiz ve sivil toplum kuruluşları tarafından gereğinin yapılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Doğu Türkistanlı Abdülkadir Abdülkerim de toplama kamplarındaki 3 ila 5 milyon civarında Uygur Türkü'nün insanlık dışı işkencelere maruz kaldığını dile getirdi.

Babasının ve ağabeyinin 3 senedir hapiste olduğunu anlatan Abdülkerim, şöyle konuştu:

"Ailemle Ağustos 2016'dan beri hiçbir şekilde iletişim kuramıyorum. İletişim çağındayız ama iletişim kuramamaktayım. Bizim evlatlarımız Çinlileştirilmek için 'Melekler Kampı' diye adlandırılan kamplara kapatılmakta. Evlerimize Çinliler yerleştirilmekte. Evlerimizdeki erkekleri toplama kamplarına kapattılar. Kadınlarımızın yanlarına Çinli erkekler yerleştirdiler. Devletimize ve namusumuza Çin taciz etmiş durumda. Türkiye olarak devlet büyüklerimizden Doğu Türkistan konusunda hassasiyetin güçlendirilmesini, Doğu Türkistan'ın sahiplenilmesini, devlet büyüklerinin Çin ile diplomatik ilişkiler kurarken Uygur Türklerinin insani yaşam haklarını elde edebilmesi için politikalar yürütmesini istiyoruz."

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:52 Kaynak: AA
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