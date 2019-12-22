Çin'in Doğu Türkistan politikaları İnegöl'de yürüyüşle protesto edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'in Doğu Türkistan politikaları İnegöl'de yürüyüşle protesto edildi - Son Dakika

Çin'in Doğu Türkistan politikaları İnegöl'de yürüyüşle protesto edildi

6 saat önce

İnegöl ilçesinde, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamaları protesto edildi.

Çin'in Doğu Türkistan politikaları İnegöl'de yürüyüşle protesto edildi, System.String[]

İnegöl ilçesinde, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamaları protesto edildi.

İlçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca organize edilen ve binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, belediye hizmet binası önünden başladı.

İnegöl Tarihi Mehter Takımı eşliğinde gerçekleşen yürüyüş sırasında katılımcılar, Çin aleyhine slogan attı.

Atatürk Heykeli önünde sona eren yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan İnegöl İHH Başkanı İlhan Tatlı, "Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır. Taraf olmayan bertaraftır. Bizim sınırlarımız yürek coğrafyamız kadardır. Bir araya gelerek mazlumun sesi olduk. Sessiz kalarak zalimin sesi değil, sesimizi çıkararak mazlumun sesi olduk." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:28 Kaynak: AA
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