Çin'in Doğu Türkistan politikaları İzmir'de protesto edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'in Doğu Türkistan politikaları İzmir'de protesto edildi - Son Dakika

Çin'in Doğu Türkistan politikaları İzmir'de protesto edildi

6 saat önce

Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikalar, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ege Üniversitesi Teşkilatı tarafından protesto edildi.

Çin'in Doğu Türkistan politikaları İzmir'de protesto edildi, System.String[]

Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikalar, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ege Üniversitesi Teşkilatı tarafından protesto edildi.

TÜGVA Ege Üniversitesi Teşkilatı Sorumlusu Deniz Yavuz, Bilal Saygılı Camii önünde yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'da yaşanan olayları herkese duyurmak istediklerini söyledi.

Hazreti Ali'nin, "Bir zulmü engelleyemiyorsanız onu herkese duyurun." sözünü hatırlatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Çin, sözde kardeş aile projesi adı altında her Uygur Türkünün evine bir Çinli erkek yerleştirerek kardeşlerimizin izzetine ve namusuna saldırıyor. Uygur Türkü genç kızlar Çinli erkeklerle zorla evlendiriliyor. Namaz kılmanın, oruç tutmanın başörtüsü takmanın bile suç sayılabileceği bir coğrafyadan bahsediyoruz. Çin'in Uygur Türklerine yaptığı işkence Nazilerle, Hitlerle yarışacak durumdadır."

Çin'in yaptığı bu zalimliklerle İslamı yer yüzünden silmeyimi amaçladığına işaret eden Yavuz, herkesi Doğu Türkistan'daki mazlumların yaşam hakkını savunmaya davet etti.

Uygur Türklerinin bayraksız, ezansız, vatansız ve milletsiz bırakılmak istendiğine değinen Yavuz, "Türk bayraksız, ezansız, vatansız, devletsiz kalmayacaktır. Müslüman Türk milleti asla esir olmayacaktır. Al bayraktan gök bayrağa selam olsun." şeklinde konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Uygur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:06 Kaynak: AA
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