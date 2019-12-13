Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi - Son Dakika
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Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi

7 saat önce

Isparta'da, çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca (STK) Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarına tepki gösterildi.

Isparta'da, çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca (STK) Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarına tepki gösterildi.

STK üyeleri ve vatandaşlar, kent merkezindeki Mimar Sinan Camisi önünde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilcisi Muhammet Fatih Çelik, Doğu Türkistan'daki zulme karşı dünyanın suskun olduğunu söyledi.

Müslüman Doğu Türkistan'dan yükselen çığlıkların yıllardır yüreklerini dağladığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Doğu Türkistan'da bir millet kan ağlarken bütün dünya kör, sağır, dilsiz olmuş, bu hayasız, bu alçakça zulmü seyretmektedir. Çin Devleti, yıllardır işgal ettiği Doğu Türkistan'da sistematik katliamlar gerçekleştirmektedir. Kadınlarımızın, genç kızlarımızın namuslarına el uzatılmaktadır. BM'ye üye devletlerin gözleri önünde Müslüman kanı akıtılmakta, insanlık suçu işlenmektedir. BM, duruma müdahale etmek, olayların önlenemez noktalara gelmesinin önüne geçmek ve bu soykırıma son vermek için derhal harekete geçmelidir. Ata yurdumuzda, bizden olan ve yüz yıllardır işgallere direnen, soykırımlara dayanan, Müslüman Türk'ün sancağını, güneşin doğduğu en uzak noktada dalgalandıran Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi ilgisizliğin girdaplarında, cellatlara teslim eden tüm anlayış, zihniyet ve kuruluşları şiddetle protesto ediyoruz."

Çelik, Arakanlı, Filistinli, Suriyeli, Iraklı ve Yemenliye yapılan zulmün, işkencenin son bulmasını istediklerini dile getirdi.

Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:10 Kaynak: AA
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