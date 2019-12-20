Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi - Son Dakika

Mardin'de Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik saldırılar protesto edildi.

Genç İHH Mardin Temsilciliği, "Doğu Türkistan'a Sahip Çık" sloganıyla basın açıklaması düzenledi.

Genç İHH Mardin Temsilcisi Hamdullah Aşar, yaptığı basın açıklamasında, toplama kamplarının kapatılması çağrısında bulundu.

Aşar, "Evlerinden, yurtlarından, eş ve çocuklarından zorla ayrılan insanların sayıları her geçen gün artarken aynı zamanda uygulanan işkence ve zulümler neticesinde yüzlerce insan hayatını kaybetmektedir. Birçok aileye akrabalarının cesedi teslim edilmiş, ancak ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Kampların yaşam koşulları çok kötü olup, içerisinde çocukların da bulunduğu tutukluların sayısı, kampların alabileceği insan kapasitesinin kat kat üstündedir. Çin hukuksuz uygulamalarına son verene kadar malları boykot edilmelidir."

Açıklama okunan duanın ardından sona erdi.