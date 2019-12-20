Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi - Son Dakika

Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi

6 saat önce

Karabük'te, Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik saldırılar protesto edildi.

Karabük'te, Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik saldırılar protesto edildi.

Karabük'te 100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Camisi önünde cuma namazı sonrası toplanan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, taşıdıkları pankart ve dövizlerle Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik saldırıları protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Genç İHH İnsani Yardım Vakfı Karabük Temsilcisi Muhammet Fatih Baysal, Çin'in 2000 yılı sonrasında siyasi, ekonomik ve askeri atılımlarla gündeme geldiğini ve sınırlarının doğu ile batısında iki farklı yüzle ortaya çıktığını söyledi.

Doğu Türkistan'daki Müslümanların her türlü hak ihlaline maruz bırakıldığını belirten Baysal, "Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreteri olan Chen Chuanguo'nun 2017 Nisan ayından itibaren Doğu Türkistan'daki Uygurları, hapishanelere veya zorunlu politik eğitim kamplarına göndermesi ve beyin yıkamaya yönelik uygulamaları Çin için yüz kızartıcı yeni bir fiil anlamına gelmektedir. Çin'in 'eğitim kampı' olarak adlandırdığı toplama kamplarında 1-3 milyon insanın bulunduğu tahmin edilmekte." dedi.

Dünyadaki vicdan sahibi herkesin Çin'in hukuksuz uygulamalarına son verinceye kadar Çin mallarını boykot etmesi gerektiğini dile getiren Baysal, Çin'in insanlık dışı hukuksuz uygulamalarının tüm dünyada yüksek sesle duyurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Basın açıklamasının ardından katılanlar "sessiz çığlık" eylemi yaptı.

Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mesut'un Doğu Türkistan paylaşımı sonrası Köln, Çin ile sportif ilişkilerini kesti
Talisca'dan transfer açıklaması: Manchester United'a gidecektim, teklif gelince Çin'i seçtim Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılıştaki protestonun nedeni belli oldu Karabükte bir ressam, tablolarını kahve ile yapmaya başladı

Son Dakika Haberleri
00:12 Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" eylemi - Son Dakika
00:09 Yolcu gemilerinin çarpışma anı kameralara yansıdı - Son Dakika
00:08 Trump 4 Şubat'ta "Birliğin Durumu" konuşmasını yapacak - Son Dakika
00:07 Kolombiya'da yılbaşı hazırlıkları - Son Dakika
00:07 FLAŞ - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika
23:42 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 00:21:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]