Çin'in Doğu Türkistan politikaları Sakarya'da protesto edildi - Son Dakika
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Çin'in Doğu Türkistan politikaları Sakarya'da protesto edildi

6 saat önce

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şubesi üyeleri, Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik saldırıları protesto etti.

Çin'in Doğu Türkistan politikaları Sakarya'da protesto edildi, System.String[]

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şubesi üyeleri, Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik saldırıları protesto etti.

Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanan kalabalık, "Doğu Türkistan'da katliamlar ve tüm dünyada zulüm bitene dek", "Uzat elini Türk'ün yetimi" ve "Ata yurdu Doğu Türkistan kan ağlıyor" yazılı dövizler taşıdı.

Burada grup adına açıklama yapan AGD Sakarya Şube Başkanı Ali Ahmet Çelik, dünyanın birçok yerinde insan hakları ihlallerinin yaşandığını, temel hak ve özgürlüklerin hiçe sayıldığını söyledi.

Dünya siyasetine hak ve adaletin değil, güç ve çıkarın yön verdiğini öne süren Çelik, "İnsan hakları, özgürlük ve demokrasi kavramlarını tüm dünyaya servis eden merkezler, kendi çıkarları söz konusu olduğunda rahatlıkla her türlü hukuksuzluğu, baskı, şiddet ve işkenceyi bir sirayet etme biçimi olarak görebilmektedirler." ifadelerini kullandı.

Çin'in Doğu Türkistan üzerindeki politikalarının kabul edilebilir olmadığını ve insanlığa aykırı olduğunu aktaran Çelik, başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin Müslüman Doğu Türkistan'ın haklı talepleri doğrultusunda Çin'e karşı birlikte hareket etmeleri ve her platformda bu konuyu dile getirmelerini, bu konuda net bir tutum sergilenmesi gerektiğini belirtti.

Hakkın ve adaletin hakim olduğu bir dünya arzuladıklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Dünyanın herhangi bir yerinde bir insanımızın dahi haksızlığa uğramasını istemiyorsak bunun yolu İslam ülkelerinin İslam birliğini kurarak hak ve adalet ekseninde güç birlikteliği yapmasından geçer.

Dünyanın herhangi bir yerinde bir insanımızın haksızlığa uğramasını istemiyorsak bunun yolu D-8'in canlandırılmasından, D-60'ın ve D-160'ın kurulmasından geçer.

Dünyanın herhangi bir yerinde bir insanımızın haksızlığa uğramasını istemiyorsak bunun yolu tüm yeryüzünde adil bir düzenin kurulması için gayret etmekten geçer.

Allah, hak ve adaletin tesisi için atılan adımları boşa çıkarmayacaktır. Biz her zaman zalime karşı, daima mazlumun yanında olacağız."

Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:12 Kaynak: AA
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