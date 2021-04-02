Çin'in Doğu Türkistan politikaları Şırnak'ta protesto edildi - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Şırnak Şubesi üyeleri, Çin'in Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türklerine yönelik baskı politikasına tepki gösterdi.

Geylani Camisi önünde açıklama yapan İnsani Yardım Derneği Şırnak Şubesi Başkanı Serdar Tatar, dünya tarihinde bir milletin topyekun gözaltına alındığını, kadın, erkek, genç ve yaşlıların toplama kampları ve hapishanelere atıldığını söyledi.

2. Dünya Savaşından bu yana kitlesel olarak en büyük özgürlükten men etme operasyonun Doğu Türkistan'da yürütüldüğünü ifade eden Tatar, şöyle konuştu:

"Evlerinden çocuk ve eşlerinden, anne babalarından akraba ve arkadaşlarından işlerinden, okullarından hasılı en sevdiklerinden kopartılan, dünyanın en ağır işkence ve mahrumiyetlerini yaşayan 3-8 milyon Doğu Türkistanlı Çin'in gönüllü mesleki eğitim kamplarında soykırıma uğruyor. Bir çadıra ya da pusulaya sahip olmak, pasaportu olmak, başörtüsü takmak, camiye gitmek, oruç tutmak gibi nedenler toplama kamplarına alınmaya yeterli bir sebep olarak görülmektedir."

Doğu Türkistan'daki toplama kampların bir an evvel kapatılması gerektiğini kaydeden Tatar, Çin'in bu zulmü sonlandırıncaya kadar tüm dünya halklarının Çin mallarını boykot etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.