Çin'in Doğu Türkistan politikaları Sivas'ta protesto edildi - Son Dakika

Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası, Sivas'ta sivil toplum kuruluşları tarafından protesto edildi.

Sivas İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Efe Zileli, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, Doğu Türkistanlıların, Çin'in toplama kamplarında soykırıma uğradığını iddia etti.

Herhangi bir suçu bulunmayan ve mahkemeye çıkarılmayan milyonlarca insanın, ayrımcılık, aşırılık ve terör suçlamalarıyla toplama kamplarına doldurulduğunu öne süren Zileli, "Bu kamplar, tüm insan haklarının ihlal edildiği yerlerdir. Çin, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ilan edilen tüm hakları, BM Soykırım Sözleşmesi'nde bulunan beş maddenin tamamını ve Roma Statüsü'nde düzenlenen soykırım ve insanlığa karşı suçların tamamını ihlal etmektedir." dedi.

Zulmün durdurulması gerektiğini ifade eden Zileli, "İslam İşbirliği Teşkilatı ya İslam ülkelerini bu zulme karşı mobilize etmeli ya da kendini lağvetmelidir. Zira İslam İşbirliği Teşkilatının mevcut tutumu Çin'i daha da cesaretlendirmektedir. Türkiye bu zulmün bitirilmesi için öncü olmalıdır." diye konuştu.

Sağanak altında gerçekleşen programa katılanlar ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayrakları taşıdı.