Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepki İçin Tırmandılar

Konya'nın Derbent ilçesinde bulunan Aladağ'da bir grup dağcı, Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki için tırmanış gerçekleştirildi.

Konya'nın Derbent ilçesinde bulunan Aladağ'da bir grup dağcı, Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki için tırmanış gerçekleştirildi.



Doğu Türkistan'da yaşananlara tepki göstermek amacıyla Derbent ilçesinde buluşan İnsani Yardım Vakfı (İHH) Konya Şubesi Arama Kurtarma Ekipleri ve gönüllüleri, Derbent Belediyesi iş birliği ile düzenledikleri etkinlik kapsamında karla kaplı Aladağ'a tırmandı.



Alişar mevkisinden başlayan tırmanış, 5,5 kilometrelik rota üzerinden ilerlenerek Aladağ Kayak Merkezi'nde son buldu.



Doğu Türkistan bayraklarıyla tırmanışa katılan katılımcılar, Doğu Türkistanlı Müslümanlara uygulanan baskı ve zulmü lanetledi. Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından, Konya İHH İnsani Yardım Derneği AKEM Sorumlusu Yılmaz Nikbay tarafından basın açıklaması okundu.





Nikbay, açıklamasında şunları kaydetti:



"Doğu Türkistan'da 1949 senesinden bu yana çeşitli insan hakları ihlalleri gündeme gelmektedir. Çin, Doğu Türkistan'ın Müslüman halklarına karşı uyguladığı asimilasyon ve yıldırma politikalarını uzun seneler tüm dünyanın gündeminden saklamayı başarmıştır. Ancak, son senelerde, mızrak çuvala sığmaz olmuş, zulüm ayyuka çıkmıştır. Çin'in 2017 nisan ayından itibaren Uygurları, hapishanelere veya zorunlu politik eğitim kamplarına göndermesi yüz kızartıcı yeni bir insan hakları ihlalidir."

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