Son Dakika Haberleri: Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepkiler

Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepkiler

33 dakika önce İlandır

Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesi İsmet Paşa Caddesi önünde, ellerinde Doğu Türkistan ve Türk bayraklarıyla toplanan Türkiye Kamu-Sen üyeleri, buradaki yaşananları kınadı.

Sendikanın İl Temsilcisi Ömer Okumuş, neredeyse 250 yıldır Doğu Türkistan'da bir milletin kan ağladığını söyledi.

Bütün dünyanın, bu alçakça zulmü seyrettiğini belirten Okumuş, şunları kaydetti:

"Çin devleti, yıllardır işgal ettiği Doğu Türkistan'da sistematik katliamlar gerçekleştirmektedir. Türkistan kan gölü haline gelmişken başta İslam ülkeleri ve Birleşmiş Milletler, yaşanan dramı görmezden gelmekte, sözde insan hakları savunucuları susmakla yetinmektedir. Doğu Türkistan'da evlerinden, yurtlarından edilmiş milyonlara, katledilen canlara kimsenin gözlerini kapatma hakkı yoktur."

Okumuş, Doğu Türkistan'da akıtılan bu kanı durdurmanın, yaşanan insanlık dramına son vermenin, insanlığın üzerine düşen tarihi bir sorumluluk olduğunu aktardı.

Açıklamanın ardından Uygur Türkleri için dua edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:32 Kaynak: AA

Uygur, Doğu Türkistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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