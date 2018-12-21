Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepkiler

Sakarya
'da, Çin
'in Uygur
Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.
Cuma namazının ardından Adapazarı
Orhan Camisi önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği
(AGD) Sakarya Şubesi üyeleri ve vatandaşlar, slogan attı.
AGD Sakarya Şubesi Başkanı Hasan Zengin
, burada yaptığı konuşmada, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından geçen 73 yıla rağmen yeryüzünde barış ve adaletin tesis edilemediğini, başta Amerika Birleşik Devletleri
olmak üzere teknolojik bakımdan güçlü olan ve çıkarlarını her türlü kutsalın üzerinde tutan ülkelerin, zayıf bırakılmış ülkeleri ve halkları ezmeye devam ettiğini söyledi. Orta Afrika
Cumhuriyeti'nden Arakan
'a İslam ülkeleri ve Müslüman halkların küresel güçlerin zemin hazırladığı sıkıntılarla boğuştuğunu vurgulayan Zengin, "70 yıldır Çin kontrolü altında bulunan ve Türkiye
'nin 2,5 katı büyüklükte yüz ölçümüne sahip olan Doğu Türkistan
'da da Müslümanların durumu içler acısıdır. Çin yönetiminin küresel bir güç oluşu ve boşluk bırakmayan bir diplomasi yürütmesi Doğu Türkistan'la ilgili sağlıklı bilgi akışının ve oradaki Müslümanlarla iletişimin önüne geçmektedir. Hangi renkten, dilden ve inançtan olursa olsun bir topluluğun temel haklardan mahrum bırakılarak sistematik baskılarla asimile edilmeye çalışılması kabul edilemez. Doğu Türkistan'da yaşayan kardeşlerimizin birçok temel haktan mahrum bırakıldığına, inanç ve düşünce özgürlüklerinin kısıtlandığına, toplama kamplarında tecrit edilmiş bir yaşama zorlandığına, psikolojik ve fiziksel işkencelere maruz kaldıklarına dair haberler canımızı yakmaktadır." ifadelerini kullandı.
Doğu Türkistan meselesinin Müslüman ülkeler tarafından her platformda dile getirilmesinin orada bulunan Müslümanların seslerine ses katacağını kaydeden Zengin, dünyada hak ve adalet ekseninde, tüm farklılıklarla birlikte, barış içerisinde yaşamak istediklerini, Müslüman, ya da gayrimüslim, kimsenin saçının teline zarar gelmesini istemediklerini, insanların hak ve hukuklarının gözetilmesini, kimseye ikinci sınıf muamele yapılmamasını istediklerini kaydetti.
Grup, açıklamanın ardından dağıldı.