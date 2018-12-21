Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepkiler

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Osmaniye Şubesi üyeleri, Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik saldırıları protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Osmaniye Şubesi üyeleri, Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik saldırıları protesto etti.



Envarul Hamit Camisi'nde Cuma namazı sonrasında toplanan AGD Osmaniye Şubesi üyeleri ve vatandaşlar, tekbir getirerek slogan attı.



AGD Osmaniye Şube Başkanı Alpaslan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan'daki Müslümanların 69 yıldır Çin yönetiminin işgali altında baskı ve zulüm gördüğünü belirtti.



Emperyalizmin işgallerle, iç savaşlarla, şiddet ve korkuyla, zayıf bırakılmış ülkeler ve halkların üzerindeki baskı ve tahakkümlerini sürdürdüğünü ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:



"Çin 1949'dan bu zamana kontrolü altında bulundurduğu Doğu Türkistan'da Müslümanlara her türlü baskıyı uygulamaktadır. Mevcut dünya düzeninde İslam ülkeleri ve Müslüman halklar ya ABD, İngiltere, İsrail safında yer almaya ya da Rusya-Çin ikilisinden birine sığınmaya zorlanmaktadır. Neredeyse tüm İslam coğrafyasında vesayet rejimi vardır. Bağımsızlığını ilan etmiş birçok İslam ülkesinde ABD üsleri ve askerleri bulunmakta, bu ülkelerin asker ve sivil yöneticileri de maalesef tüm icraatlarını ABD vesayeti altında yürütmektedirler."



Yıldırım, Çin'in Afrika'dan Asya'ya birçok İslam ülkeleriyle ticari ilişkileri olduğunu, bu sebeple Müslüman Doğu Türkistan halkına ve Çinli Müslümanlara karşı tutumunu iyileştirmesinin ilişkileri iyileştireceğini ve güzelleştireceğini aktardı.



Çin'in kendi askeri gücüne ve ekonomik büyüklüğüne, insanların temel hak ve hürriyetlerinden daha fazla inanması durumunda nefretten başka bir kazancının olmayacağına inandıklarını anlatan Yıldırım, "Çin, Müslümanların haklı taleplerini susturmak, örtbas etmek ve bu hakların dış dünya ile irtibatlarını kesmek yerine farklı kimliklerin temel hak ve özgürlüklerini yaşayabilecekleri bir zemin oluşturmanın gereklerini yerine getirmelidir. Başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin Müslüman Doğu Türkistan haklı talepleri doğrultusunda Çin'e karşı birlikte hareket etmeleri ve her platformda bu konuyu dile getirmeleri Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin seslerine ses katacaktır." şeklinde konuştu.



Konuşmadan sonra Doğu Türkistan'da hayatını kaybeden Müslümanlar ve şehitler için gıyabi cenaze namazı kılınarak dua yapıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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