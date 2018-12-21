Son Dakika Haberleri: Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepkiler

Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepkiler

3 saat önce

Adıyaman'da, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepkiler, System.String[]
Adıyaman'da, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği tarafından Demokrasi Parkı'nda düzenlenen protesto gösterisinde grup adına açıklamalarda bulunun Şuurlu Öğretmenler Derneği Başkanı Aziz Özdemir, Türkiye'nin iki buçuk katı büyüklükte yüz ölçümüne sahip olan Doğu Türkistan'da Müslümanların durumunun içler acısı olduğunu belirtti.

Doğu Türkistan'da halkın bir çok temel haktan mahrum bırakıldığını, inanç ve düşünce özgürlüklerinin kısıtlandığını, toplama kamplarında tecrit edildiğini ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Çin, Müslüman Doğu Türkistan halkının ve Çinli Müslümanların haklı taleplerini susturmak, örtbas etmek ve bu hakların dış dünyayla irtibatlarını kesmek yerine farklı kimliklerin temel hak ve özgürlüklerini yaşayabilecekleri bir zemin oluşturmanın gereklerini yerine getirmelidir. Başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin Müslüman Doğu Türkistan'ın haklı talepleri doğrultusunda Çin'e karşı birlikte hareket etmeleri ve her platformda bu konuyu dile getirmeleri Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin seslerine ses katacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:13 Kaynak: AA

Doğu Türkistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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