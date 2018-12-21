Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepkiler

Bilecik
'in Söğüt
ilçesinde, Çin
'in Uygur
Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.
Söğüt Kaymakamlığı önünde, ellerinde Doğu Türkistan
ve Türk bayraklarıyla toplanan Türkiye Kamu-Sen
üyeleri, buradaki yaşananları kınadı.
Sendikaya bağlı Söğüt Türk Eğitim-Sen İlçe Yöneticisi Emre Zeki Demirtaş, Türk milletinin büyük çoğunluğunun yaşanan insanlık dramından haberi dahi olmadığını savunarak, Çin devletinin, yıllardır işgal ettiği Doğu Türkistan'da sistematik bir şekilde katliam ve asimilasyon gerçekleştirdiğini söyledi.
Doğu Türkistan'da en temel insani ve İslami yaşam tarzının dahi terörizmle bağdaştırıldığını ifade eden Demirtaş, şunları kaydetti:
"Namaz kılmak, oruç tutmak, camiye gitmek, sakal bırakmak, evlerde Kur'an-ı Kerim ve seccade bulundurmak dahi hapis cezası almaya yetmektedir. Ne hikmetse bu vahşet, Türk ve dünya basın yayın organlarının ilgisini çekmemekte, birçok basın kuruluşu için akan Türk kanı, haber değeri dahi taşımamaktadır. Ne batıda, ne de Türkiye'de işgal altındaki Doğu Türkistan'ın çığlığı bir türlü duyulmamakta, akan kan Türk'ün olunca kulaklar sağır, gözler kör olmaktadır. Doğu Türkistan'da akıtılan bu kanı durdurmak, yaşanan insanlık dramına son vermek, devletlerin üzerine düşen insani bir sorumluluktur. Türkiye ve Türk-İslam dünyası için ise tarihi, milli ve insani bir sorumluluktur. BM
'nin görevi, yaşananları takip etmek değil, müdahale etmektir."
Söğüt ilçesinde yaşayan Doğu Türkistanlı Uygur Türkü Abdül Ahad da ikinci vatanları olan Türkiye'ye geldiklerini ancak ölümden korkarak, ya da huzur içinde yaşamak için değil, dünyaya seslerini duyurmak için geldiklerini ifade ederek, "Doğu Türkistan, kan ağlıyor. Doğu Türkistan'da insanın inanması zor olan zulümler yaşanıyor. Çinliler topraklarımızı aldılar. Şimdi de dinimizi, inancımızı alıyorlar. İtaat etmeyen anne, baba ve kardeşlerimizi öldürmek ve hapse atmakla tehdit ediyorlar. Doğu Türkistan Türkleri yalnız değildir. Yanımızda olduğunuzu görsünler. Korksunlar, çekinsinler." dedi.
Açıklamanın ardından Uygur Türkleri için dua edildi. Basın açıklamasına Kamu-Sen Bilecik Temsilcisi Ömer Yel, Kamu Sen
'e bağlı Türk Büro-Sen Bilecik İl Temsilcisi Cüneyt Taşkesen ve sendika üyeleri ile vatandaşlar katıldı.