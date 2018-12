Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepkiler

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Zonguldak İl Başkanlığı üyeleri, Çin 'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto etti.Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplanan, Doğu Türkistan ve Türk bayrağı taşıyan gruptakiler, tekbir getirdi, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarına karşı sloganlar attı.Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Zonguldak İl Başkanı Akif Özayvaz, burada yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'nin maruz kaldığı zulme karşı tüm dünyanın sessiz kaldığını söyledi."İnsan hakları savunucularının, sivil toplum örgütlerinin ve dünya devletlerinin söz konusu Müslüman Türkler olduğunda gözleri kör, kulakları sağır ve dilleri lal olmuştur." diyen Özayvaz, şöyle konuştu:"Türk medeniyetinin beşiği, bağımsızlık destanlarımızın ana yurdu olan Doğu Türkistan'da soydaşlarımız oruç tutmak, namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak istediklerinde ve çocuklarına Türkçe isim verdiklerinde hapis cezalarına, çeşitli işkencelere ve soykırımlara maruz kalmaktadır. Ata topraklarımız adeta bir yok edilişe şahit olmaktadır. Soydaşlarımızın gözünden düşen her bir damla yaş adeta bir kor ateş olup içimize akmaktadır. Ülkü Ocakları olarak her zaman mazlumun gür sesi olmaya devam edeceğiz."Bir süre slogan atan grup, daha sonra eylemi sonlandırdı.