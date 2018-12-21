Son Dakika Haberleri: Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepkiler

Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepkiler

1 saat önce

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Zonguldak İl Başkanlığı üyeleri, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto etti.

Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepkiler, System.String[]
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Zonguldak İl Başkanlığı üyeleri, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto etti.

Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplanan, Doğu Türkistan ve Türk bayrağı taşıyan gruptakiler, tekbir getirdi, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarına karşı sloganlar attı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Zonguldak İl Başkanı Akif Özayvaz, burada yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'nin maruz kaldığı zulme karşı tüm dünyanın sessiz kaldığını söyledi.

"İnsan hakları savunucularının, sivil toplum örgütlerinin ve dünya devletlerinin söz konusu Müslüman Türkler olduğunda gözleri kör, kulakları sağır ve dilleri lal olmuştur." diyen Özayvaz, şöyle konuştu:

"Türk medeniyetinin beşiği, bağımsızlık destanlarımızın ana yurdu olan Doğu Türkistan'da soydaşlarımız oruç tutmak, namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak istediklerinde ve çocuklarına Türkçe isim verdiklerinde hapis cezalarına, çeşitli işkencelere ve soykırımlara maruz kalmaktadır. Ata topraklarımız adeta bir yok edilişe şahit olmaktadır. Soydaşlarımızın gözünden düşen her bir damla yaş adeta bir kor ateş olup içimize akmaktadır. Ülkü Ocakları olarak her zaman mazlumun gür sesi olmaya devam edeceğiz."

Bir süre slogan atan grup, daha sonra eylemi sonlandırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:13 Kaynak: AA

Zonguldak, Doğu Türkistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'in Ardından Almanya da iPhone Satışını Yasakladı Son Dakika! Köprü Geçiş Cezalarına Af Teklifi Meclis Başkanlığı'na Sunuldu

Son Dakika! CHP'li Abdüllatif Şener'in Meclis'teki Konuşması Üzerine Devlet Bahçeli, "MHP'li Olsaydı 'Yerine Otur' Derdim" Açıklamasını Yaptı Cinsel İçerikli Film Yıldızı Katrina L. Danforth Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 19:22:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepkiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]