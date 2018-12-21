Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepkiler

Konya
'da, Çin
'in Uygur
Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösterildi. Anadolu Gençlik Derneği
(AGD) Konya Şubesi öncülüğünde tarihi Şerafettin Camisi önünde cuma namazı çıkışında toplanan çok sayıda kişi, Çin'in Doğu Türkistan
'daki uygulamalarını kınadı.
Derneğin Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak, yaptığı açıklamada, Çin'in 1949'dan beri kontrolü altında bulundurduğu Doğu Türkistan'da Müslümanlara her türlü baskıyı uyguladığını söyledi.
Doğu Türkistan'da yaşayanların birçok temel haktan mahrum bırakıldığına dikkati çeken Parlak, Müslümanların inanç ve düşünce özgürlüklerinin kısıtlandığını, toplama kamplarında tecrit edilmiş bir yaşama zorlandığını, psikolojik ve fiziksel işkenceye maruz kaldığını ifade etti.
Parlak, İslam ülkelerinin, Çin'e karşı birlikte hareket etmeleri ve her platformda bu konuyu dile getirmeleri gerektiğini vurguladı.
Basın açıklamasının ardından Doğu Türkistan'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.