Son Dakika Haberleri: Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepkiler

Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepkiler

56 dakika önce İlandır

Ülkü Ocakları Ardahan Şubesi üyeleri, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto etti.

Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepkiler, System.String[]
Ülkü Ocakları Ardahan Şubesi üyeleri, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto etti.

Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Parkı'nda ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayrağıyla kar yağışı altında bir araya gelen grup, ateş ve meşaleler yakarak slogan attı.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Ülkü Ocakları Ardahan İl Başkanı Bora Pehlivan, Doğu Türkistan'da son zamanlarda yaşanan zulüm ve katliamları protesto etmek amacıyla toplandıklarını söyledi.


Doğu Türkistan halkının eşi benzeri görülmemiş baskı ve zulme maruz kaldığını ifade eden Pehlivan, "Ülkü Ocakları Ardahan İl Başkanlığı olarak bugün burada soğuk havada, kızıl Çin'in, Turan'ın kanayan yarası olan Doğu Türkistan'a yıllardır yapmış olduğu zulüm karşısında olduğumuzu ve bu zulmün son bulana kadar elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu dile getirmek için toplanmış bulunmaktayız." dedi.

Grup "Türkistan Türk'ündür, Türk'ün kalacak" ve "Müslüman uyuma, Türkistan'a sahip çık" ve benzeri sloganlar atarak dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:50 Kaynak: AA

Ardahan, Doğu Türkistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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