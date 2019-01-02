Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepkiler

Kırklareli
'nde Ülkü Ocakları üyeleri, Çin
'in Uygur
Türkleri'ne yönelik insan hakları ihlallerini protesto etti.
Kültür Anıt Park'ta bir araya gelen grup, temsili olarak ellerini zincir ile bağlayarak, "Bir sabah ağrırken tan özgür olacak Doğu Türkistan
", "Doğu Türkistan kan ağlıyor haberiniz var mı?", "Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan" yazılı pankartlar açtı.
Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Ülkü Ocakları Kırklareli İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ocak, Doğu Türkistan'da son zamanlarda zulüm ve katliamların yaşandığını vurguladı.
Doğu Türkistan'ın işgal edildiğini vurgulayan Ocak, bu toprakların asli unsuru olan Uygur Türkleri'ne yönelik sistemli bir baskı ve asimilasyon politikası yürüttüğünü ileri sürdü.
Binlerce Türk soydaşının öldürüldüğünü, birçoğunun ise cezaevlerinde tutulduğunu ifade eden Ocak, şöyle devam etti:
"Doğu Türkistan şimdi de ikinci dünya savaşını andıran toplama kampları ile gündeme gelmiştir. Bu toplama kamplarında bulunan binlerce soydaşımızın akıbetinin ne olduğu ve ne olacağı kimse tarafından bilinmiyor. Uygur Türkü yavrularımız annelerinden babalarından ayrı ya Çinli ailelerin yanına veriliyor, ya da annesi ve babası kampta tutulduğu için sokaklarda donarak can veriyor. Dünyanın gözü önünde cereyan eden kan dondurucu görüntüler karşısında insanlık adeta üç maymunu oynuyor. Komünist Çin barbarlığına isyan eden tepki gösteren hiçbir bir ülke ne yazık ki bulunmuyor. Müslüman Türk her zaman olduğu gibi yine sahipsiz kalıyor."
Grup açıklamanın ardından dağıldı.