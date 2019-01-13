Son Dakika Haberleri: Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepkiler

Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepkiler

1 saat önce

İstanbul'da motorcular, konvoy oluşturarak Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini protesto etti.

İstanbul'da motorcular, konvoy oluşturarak Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini protesto etti.

Osmanlı Motorcular Kulübünün organizasyonuyla Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen motorcular, Türk ve Doğu Türkistan bayrakları taşıyarak, sık sık tekbir getirdi.

Sela ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan Hacı İsmail Akgüre, grup adına bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dua edilmesiyle motorcular, Türk ve Doğu Türkistan bayrakları astıkları motorlarıyla konvoy halinde Sarıyer'deki Çin'in İstanbul Başkonsolosluğuna hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:34 Kaynak: AA

İstanbul, Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Güncel
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