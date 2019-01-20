Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepkiler

Bitlis
'in Tatvan
ilçesinde bir grup genç, Çin
'in Doğu Türkistan
politikalarına tepki gösterdi.
Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi önünde toplanan gençler adına basın açıklamasını okuyan Murat Kökel, 1949 yılında Çin tarafından işgal edilen 35 milyon Uygur
, Kazak ve Kırgız Türkü'nün yaşadığı Doğu Türkistan'da son zamanlarda yaşanan zulüm ve katliamların ayyuka çıktığını ifade ederek, "Doğu Türkistan milleti, son yıllarda daha önceden eşi benzeri görülmemiş baskı ve zulüm politikalarına maruz kalmaktadır. Çin'in, Doğu Türkistan'a yönelik bu politikalarının zirveye çıktığı bir dönem içerisindeyiz. Çin devleti 2050 yılını hedefliyor ve 2050 yılına kadar o topraklarda bir tek Müslüman bırakmamaya çalışıyor. 2 milyona yakın masum Doğu Türkistanlı, Çin zindanlarında ve eğitim kamplarında her türlü işkenceye maruz bırakılarak şehit ediliyor." dedi.
Kökel, şunları kaydetti:
"Bütün vakıflara, derneklere, Türkiye
kamuoyuna ve bütün Müslümanlara bir şey söylemek istiyorum, ne olur gelin bu çağın muhacirlerine sahip çıkma adına sorumluluk seferberliği ve farkındalığı başlatalım. Bu zulme engel olamıyorsak, bari o zulmü dünyaya duyuralım. Unutulmasın ki, bizler eğilmez baş, bükülmez bilekleriz."
Basın açıklaması, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan dualarla sona erdi.