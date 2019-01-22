Son Dakika Haberleri: Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepkiler

Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepkiler

1 saat önce

MHP Merzifon İlçe Teşkilatı, Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki gösterdi.

Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepkiler, System.String[]
MHP Merzifon İlçe Teşkilatı, Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki gösterdi.

Atatürk Anıtı önünde toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan MHP Merzifon Belediye Başkan adayı Hüseyin Saka, ekonomik, siyasi ve askeri gücünü kullanan Çin'in bütün dünyanın gözü önünde Müslüman Uygur Türklerini asimile etmeye çalıştığını söyledi.

Doğu Türkistan'da son zamanlarda yaşanan zulüm ve katliamların ayyuka çıktığını aktaran Saka, şöyle konuştu:

"Çin kapalı bir ülke olduğu için yaşanan soykırımın, yaşanan vahşetin, katliamın dünya çok azını duymakta, duyduğuna da sağır, gördüğüne de kör bakmaktadır. Çin bölgeyi işgal ettiğinden beri katledilen Müslüman Uygur sayısı 35 milyondur. Bu zulme sessiz kalmamak, engellemek için ne gerekiyorsa yapmak zorundayız. İnsani olarak yapılan zulme zaten sessiz kalamayız ama bunun ötesinde Müslüman ve Türk olmanın bedelini en ağır şekilde ödeyen kardeşlerimizi zulüm altında yalnızlığa terk etmenin bedelini asla ödeyemeyiz."

"Bu vahşet ve soykırım, Müslüman Türklere açılan savaştır." ifadesini kullanan Saka, "Doğu Türkistan her zulmün, işkencenin, katliamların denendiği yer haline gelmiştir. Çin, Doğu Türkistan topraklarında 40 nükleer test gerçekleştirmiştir. Bu nükleerde zararın haddi hesabı yoktur. Oradaki soydaşlarımız asla yalnız değildir. En yakın zamanda bu konu ile alakalı bir şeyler yapılmalıdır." diye konuştu.

Basın açıklamasına MHP Merzifon İlçe Başkanı Zafer Yüksel Öner ile partililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:07 Kaynak: AA

Merzifon, MHP, Doğu Türkistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'de Genleriyle Oynanmış İlk Bebekler Dünyaya Geldi, Hükümet Soruşturma Başlattı MHP'nin Yerel Seçim Sloganı Belli Oldu: Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar

Belediye Başkan Adayı, Seçimlere Sayılı Günler Kala Hayatını Kaybetti Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 18:48:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'in Doğu Türkistan Politikalarına Tepkiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]