Çin'in Doğu Türkistan politikası Çarşamba'da protesto edildi - Son Dakika

Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik politikalarına, Çarşamba ilçesinde tepki gösterildi.

Anadolu Gençlik Derneği Çarşamba Şubesi tarafından Çarşamba Zübeyde Hanım Meydanı'ndaki Emirgan Parkı'nda basın açıklaması gerçekleştirildi.

Anadolu Gençlik Derneği Çarşamba Temsilcisi Mesut Semiz, Çin'in Doğu Türkistanlılara yönelik tavrının kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi.

Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslümanlara her türlü baskıyı uyguladığını belirten Semiz, "Doğu Türkistan'da Müslümanların durumu içler acısıdır. Çin yönetiminin küresel ekonomik gücü ve boşluk bırakmayan bir diplomasi yürütmesi, Doğu Türkistan ile ilgili sağlıklı bilgi akışının ve oradaki Müslümanlarla iletişimin önüne geçmektedir." dedi.

Doğu Türkistan halkına ve Çinli Müslümanlara karşı tutumunu iyileştirmezse Çin mallarına karşı boykot sergilemelerinin kaçınılmaz olacağını vurgulayan Semiz, şunları kaydetti:

"Başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin Müslüman Doğu Türkistan'ın haklı talepleri doğrultusunda Çin'e karşı birlikte hareket etmeleri ve her platformda bu konuyu dile getirmeleri Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin seslerine ses katacaktır. Türkiye, Doğu Türkistan meselesinde daha net bir tutum sergilemelidir. Mevcut dünya düzeninde İslam ülkeleri ve Müslüman halklar ya ABD, İngiltere, İsrail safında yer alamaya ya da Rusya-Çin ikilisinden birine sığınmaya zorlanmaktadırlar. Dünyanın herhangi bir yerinde bir insanımızın haksızlığa uğramasını istemiyorsak bunun yolu tüm yeryüzünde adil bir düzenin kuruması için gayret etmekten geçer. Allah, hak ve adaletin tesisi için atılan adımları boşa çıkarmayacaktır."

Doğu Türkistan Vakfı Genel Sekreteri Abdullah Oğuz da Doğu Türkistan'da 35 milyon insanın terör devletinin işkencesi altında inlediğini ifade etti.

Doğu Türkistan'da yaşananların basit bir zulüm olarak görülemeyeceğine işaret eden Oğuz, "Doğu Türkistan'daki kan kardeşleriniz, din kardeşleriniz ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. İnsanlar namaz kıldığı, oruç tuttuğu, hacca gittiği için işkence ve baskı altında yaşıyor. Milyonlarca insan milli kimliğinden arındırılarak ateist, komünist olarak yetiştirilmek için toplama kamplarına alındı." diye konuştu.

Basın açıklamasına Doğu Türkistan Vakfı Samsun İl Temsilcisi Serdar Öksüz, Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı ile vatandaşlar katıldı.