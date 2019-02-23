Çin'in Doğu Türkistan Politikasına Tepkiler

Türk Ocakları İstanbul
Şubesi üyeleri, Çin
yönetiminin Doğu Türkistan
'daki Uygur
Türklerine uyguladığı baskıcı politikalara tepki gösterdi. Beyoğlu
'daki Odakule önünde toplanan grup, ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayrakları taşıdı.
Çeşitli sloganlar atan grup adına açıklama yapan Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Cezmi Bayram
, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki insanlara eşi benzeri görülmemiş baskı ve zulüm politikaları uyguladığını belirtti.
Çin'in Doğu Türkistan'da yaşayan insanları sözde 'eğitim kampları"nda tuttuğunu belirten Bayram, şöyle devam etti:
"Araştırmacılar yaklaşık olarak bir milyon kişinin yargılama olmaksızın kamplarda tutuklu bulunduğunu tahmin etmektedir. Bu tutuklular katı bir gözetim altında, psikolojik baskılara tabi tutulmakta, ana dillerini, dinlerini ve kültürlerini terk etmeye zorlanmaktadırlar. Kampların dışındaki Müslüman Türk halk ise çok yoğun izleme sistemleri, kontrol noktaları ve kişilerin birbirlerini gözetlemeleri gibi temel insan haklarını alenen ayaklar altına alan yollarla büyük bir baskı altında yaşamaktadırlar. Bizler sivil toplum kuruluşları olarak endişeliyiz."
Açıklamaya çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi de destek verdi.
Daha sonra Çin'in baskıcı politikalarını kınamak için imza kampanyası başlatıldı. Kampanyanın kentin farklı noktalarında gün boyunca süreceği belirtildi.