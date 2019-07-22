Son Dakika Haberleri: Çin'in Doğu Türkistan raporu: Uygurlar Türk kökenli değil, İslam Araplar tarafından dayatıldı
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Çin'in Doğu Türkistan raporu: Uygurlar Türk kökenli değil, İslam Araplar tarafından dayatıldı

1 saat önce

Çin'de devlet görevlilerinin yayımladığı bir raporda Doğu Türkistan Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur halkının Türklerin soyundan geldiğini söylemenin yanlış olduğu ve zamanla Uygurların Türkçü ve İslamcı grupların siyasi oyuncağı haline geldiği ifadeleri yer aldı.

Çin'in Doğu Türkistan raporu: Uygurlar Türk kökenli değil, İslam Araplar tarafından dayatıldı, System.String[]
Çin'de hükümetin yayımladığı bir raporda Doğu Türkistan Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur halkının Türklerin soyundan geldiğini söylemenin yanlış olduğu ve zamanla Uygurların Türkçü ve İslamcı grupların 'siyasi oyuncağı' haline geldiği ifadeleri yer aldı.

Komünist Parti'ye bağlı Devlet Konseyi Bilgi Ajansı'nın pazar günü hazırladığı belgede ayrıca ülkenin kuzey batısında yer alan Şincan bölgesinin tarih boyunca 'ayrılıkçı grupların çabalarına rağmen Çin'in ayrılamaz bir parçası' olduğu belirtildi.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Uygur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:52 
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