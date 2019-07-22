Çin'in Doğu Türkistan raporu: Uygurlar Türk kökenli değil, İslam Araplar tarafından dayatıldı
1 saat önce
Çin'de devlet görevlilerinin yayımladığı bir raporda Doğu Türkistan Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur halkının Türklerin soyundan geldiğini söylemenin yanlış olduğu ve zamanla Uygurların Türkçü ve İslamcı grupların siyasi oyuncağı haline geldiği ifadeleri yer aldı.
Çin'de hükümetin yayımladığı bir raporda Doğu Türkistan
Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur
halkının Türklerin soyundan geldiğini söylemenin yanlış olduğu ve zamanla Uygurların Türkçü ve İslamcı grupların 'siyasi oyuncağı' haline geldiği ifadeleri yer aldı.
Komünist Parti'ye bağlı Devlet Konseyi Bilgi Ajansı'nın pazar günü hazırladığı belgede ayrıca ülkenin kuzey batısında yer alan Şincan bölgesinin tarih boyunca 'ayrılıkçı grupların çabalarına rağmen Çin'in ayrılamaz bir parçası' olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:52
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