Çin'in doğusunda bir fabrikada çıkan yangında en az 19 kişi hayatını kaybetti
35 dakika önce
Çin’in doğusunda bir fabrikada çıkan yangında en az 19 kişi hayatını kaybetti.
Zhejiang eyaletinin Ninghai yerleşim biriminde çıkan yangında kurtarılan sekiz kişiden üçü tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Çin'in doğusunda bir fabrikada çıkan yangında en az 19 kişi hayatını kaybetti.
Zhejiang eyaletinin Ninghai yerleşim biriminde çıkan yangında kurtarılan sekiz kişiden üçü tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:46
Hong Kong polisi, göstericileri tespit etmek için mavi renkli su kullandı Çin'de yolcu otobüsü ve kamyonun çarpışması sonucu 36 kişi öldü, 36 kişi yaralandı Hırsızlıkla suçlanan kadın, AVM'nin ortasında "Hiçbir şey çalmadım" diyerek çırılçıplak soyundu Survivor'un eski yarışmacısı Serenay Aktaş, Mucize Doktor'un kadrosuna dahil oldu