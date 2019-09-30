Son Dakika Haberleri: Çin'in doğusunda bir fabrikada çıkan yangında en az 19 kişi hayatını kaybetti
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Çin'in doğusunda bir fabrikada çıkan yangında en az 19 kişi hayatını kaybetti

35 dakika önce

Çin’in doğusunda bir fabrikada çıkan yangında en az 19 kişi hayatını kaybetti. Zhejiang eyaletinin Ninghai yerleşim biriminde çıkan yangında kurtarılan sekiz kişiden üçü tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Çin'in doğusunda bir fabrikada çıkan yangında en az 19 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Çin'in doğusunda bir fabrikada çıkan yangında en az 19 kişi hayatını kaybetti.


Zhejiang eyaletinin Ninghai yerleşim biriminde çıkan yangında kurtarılan sekiz kişiden üçü tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:46 
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