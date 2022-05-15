Çin'in Doğusunda, Çatısı Büyük Bir Yay Şeklindeki Fotovoltaik Bina Tamamlandı - Son Dakika
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Çin'in Doğusunda, Çatısı Büyük Bir Yay Şeklindeki Fotovoltaik Bina Tamamlandı

15.05.2022 15:44
Çin'in Doğusunda, Çatısı Büyük Bir Yay Şeklindeki Fotovoltaik Bina Tamamlandı

NANJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Elektrik Şebekesi (State Grid) bünyesindeki Jiangsu Elektrik Limited Şirketi, ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinin Changshu şehrinde çatısı büyük bir yay şeklinde tasarlanan bir binanın entegre fotovoltaik (BIPV) projesinin tamamlandığını açıkladı.

NANJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Elektrik Şebekesi (State Grid) bünyesindeki Jiangsu Elektrik Limited Şirketi, ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinin Changshu şehrinde çatısı büyük bir yay şeklinde tasarlanan bir binanın entegre fotovoltaik (BIPV) projesinin tamamlandığını açıkladı. Uzaktan devasa kavisli aynalara benzeyen BIPV projesi, Changshu Longteng Özel Çelik Limited Şirketi'nin atölyelerini kapsayacak şekilde, 176.000 metrekarelik bir alanda ve 223,7 metreye varan genişlikte inşa edildi. Proje, 68.000 monokristal fotovoltaik panelden oluşuyor ve 49.900 kilovat kurulu güç kapasitesine sahip bulunuyor.

Proje, güneş enerjisinden elektrik üretmenin yanı sıra rüzgar ve yağmurdan koruma da sağlıyor. 48,5 milyon kilovatsaat elektrik üretilebilen proje sayesinde karbondioksit emisyonlarını yılda yaklaşık 38.000 ton civarında azaltmak mümkün. Jiangsu'daki dağıtık fotovoltaiklerin toplam kurulu kapasitesi bu yıl Nisan ayı itibarıyla 11,07 milyon kilovata ulaştı ve 2025'in sonuna kadar 25 milyon kilovatı geçmesi bekleniyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Doğusunda, Çatısı Büyük Bir Yay Şeklindeki Fotovoltaik Bina Tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Doğusunda, Çatısı Büyük Bir Yay Şeklindeki Fotovoltaik Bina Tamamlandı - Son Dakika
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