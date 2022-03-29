Çin'in Doğusunda Dinozor Ayak İzleri ve Su Dalgaları Fosilleri Bulundu - Son Dakika
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Çin'in Doğusunda Dinozor Ayak İzleri ve Su Dalgaları Fosilleri Bulundu

29.03.2022 22:42
Çin'in Doğusunda Dinozor Ayak İzleri ve Su Dalgaları Fosilleri Bulundu

JİNAN, 29 Mart (Xinhua) — Fosiller, Zhucheng kentindeki fosil alanında bulundu ve bu alandaki kaya oluşumunun tarihi erken Kretase dönemine uzanıyor. Araştırma merkezinden yapılan açıklamada, yeni bulunan dinozor ayak izlerinin ilk değerlendirmede hem sauropodalara hem de teropodlara ait olduğunun teyit edilebileceği kaydedildi. Bu iki dinozor türüne ait ayak izlerinin daha önce de yaklaşık 10 kilometre […]

JİNAN, 29 Mart (Xinhua) — Fosiller, Zhucheng kentindeki fosil alanında bulundu ve bu alandaki kaya oluşumunun tarihi erken Kretase dönemine uzanıyor. Araştırma merkezinden yapılan açıklamada, yeni bulunan dinozor ayak izlerinin ilk değerlendirmede hem sauropodalara hem de teropodlara ait olduğunun teyit edilebileceği kaydedildi. Bu iki dinozor türüne ait ayak izlerinin daha önce de yaklaşık 10 kilometre mesafedeki bir fosil alanında bulunması, çok sayıda sauropoda ve teropodun Mezozoik Dönem'de etrafta yaşadığına dair sağlam bir kanıt sunuyor.

Zhucheng Dinozor Kültürü Araştırma Merkezi'nden Chen Shuqing, su damlası fosillerinin bulunduğu yerin ise bir zamanlar sığ bir göl olduğunu ve bunun da Zhucheng bölgesinin Mezozoik Dönem'de yoğun bitki örtüsüne sahip ve dinozorların hayatta kalmasına çok uygun olduğunu gösterdiğini söyledi. Chen, "O zamanlar iklim kuruydu ve göl çok sığdı, ve rüzgar estiğinde su dalgalarının izleri göl kıyısında kaldı" diye ekledi. Dinozor fosili kaynakları açısından zengin olan Zhucheng, Çin'in dinozor şehri olarak biliniyor. Bölgede 1960'lardan bu yana, yaklaşık 1.000 kilometrekarelik mezar alanına sahip 30'dan fazla dinozor fosili gömülü alan keşfedildi.

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Araştırma, Dinozor, Fosil, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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