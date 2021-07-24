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Çin'in doğusunda tayfun uyarısı - Son Dakika

Çin'in doğusunda tayfun uyarısı

24.07.2021 16:42
Çin'in doğusunda tayfun uyarısı, System.String[]

Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinde tayfun uyarısı yapıldı, buna karşı önlemler alındı.

Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinde tayfun uyarısı yapıldı, buna karşı önlemler alındı.

Cıciang eyaleti meteoroloji departmanı, Tayvan'ın kuzeybatısından saatte 191 kilometre hızla Çin ana karasına doğru ilerleyen In-fa tayfununun, yarın öğleden sonra eyaletin kıyı şeridini etkisi altına alacağını bildirdi.

Tayfun uyarısının yapıldığı eyalette okullar ve işletmeler kapatılırken eyaletin başkenti Hangcou'da yarınki uçuşların yüzde 90'ı iptal edildi.

Öte yandan Şanghay'ın Yangshan Limanı'ndaki kargo gemileri de tahliye edildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Meteoroloji, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'in doğusunda tayfun uyarısı - Son Dakika


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