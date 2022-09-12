Video: Çin'in Anhui Eyaletindeki Güz Ortası Festivali Kutlamalarında Ejderha Gösterisi

Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletine bağlı Huangshan'ın Tunxi bölgesinde Cuma akşamı düzenlenen Güz Ortası Festivali kutlamalarında 120 metre uzunluğundaki ejderha gösterisi öne çıktı.

Çin'de genellikle en önemli geleneksel festivallerden biri olarak kabul edilen Güz Ortası Festivali, Çin Ay takvimine göre 8. ayın 15. gününde kutlanıyor.

Bu sene Güz Ortası Festivali 10 Eylül Cumartesi gününe denk geldi.

Tunxi bölgesinin Xinjiang köyünde yaşayanlar, festivali güzel hava, barış ve hasat için dua etmek amacıyla ejderha dansları ve geçit törenleriyle kutlama geleneğine sahip.

Gelenek 300 yılı aşkın bir süredir korunuyor.

Ziyaretçi:

"Buraya yerel kültürü deneyimlemek için geldim. Ejderha gösterisini görmeyi beklemiyordum ama bu harika oldu. O kızıl ejderha çok uzun. Daha önce hiç bu kadar uzun bir ejderha görmemiştim. Çok heyecanlıyım."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Huangshan şehrinden bildiriyor.