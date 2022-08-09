Video: Çin'in Başlıca Tarım Eyaleti Bilim-teknoloji İnovasyon Merkezi Haline Geldi - Son Dakika
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Video: Çin'in Başlıca Tarım Eyaleti Bilim-teknoloji İnovasyon Merkezi Haline Geldi

09.08.2022 20:57
Video: Çin'in Başlıca Tarım Eyaleti Bilim-teknoloji İnovasyon Merkezi Haline Geldi

Çin'in doğusunda yer alan başlıca tarım eyaleti Anhui, bilimsel ve teknolojik bir inovasyon merkezi haline geliyor.

Çin'in doğusunda yer alan başlıca tarım eyaleti Anhui, bilimsel ve teknolojik bir inovasyon merkezi haline geliyor.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin (USTC) yardımıyla küresel yetenekleri ve fonları çekmek için Anhui'nin merkezi Hefei'de bir inovasyon "vadisi" inşa edilecek.

"USTC Silikon Vadisi" olarak adlandırılan proje, yenilikçi başarıların dönüştürülmesine, yenilikçi şirketlerin gelişmesine ve yenilik mekanizmalarının optimizasyonuna odaklanacak.

2025 yılına kadar, "vadinin" 100.000'den fazla yüksek vasıflı bireyi ve 1.000 yüksek teknoloji şirketini biraraya toplaması bekleniyor.

Son on yılda, Anhui'de kuantum teknolojileri, nükleer füzyon enerjisi ve yapay zeka gibi alanlarda dünya standardında bir dizi bilim-teknoloji atılımı gerçekleştirildi.

Veriler, Anhui'deki yeni yüksek teknoloji şirketlerinin sayısının 2012'de 1.742 iken 2021'de 11.368'e çıktığını ve eyaletin ekonomik büyümesine önemli bir katkı sağladığını gösterdi.

Anhui, 2012'den bu yana bilimsel bulguların ticarileştirilmesini teşvik etmek amacıyla aralarında gelişmekte olan endüstriler için devlet fonları sunma ve teknoloji yöneticileri yetiştirmenin bulunduğu çok sayıda önlem aldı.

Havadan görüntüleme teknolojisi üzerine Easpeed adlı bir şirket kuran genç girişimci Han Dongcheng, şirketinin yerel yönetimin olumlu politikaları sayesinde geçen yıl kiradan milyonlarca yuan tasarruf ettiğini söyledi.

HAN DONGCHENG, Easpeed Başkanı:

"Anhui'nin Yangtze Nehri Deltası'nın entegre gelişimine entegrasyonunu hızlandırması ve kalkınma sıçraması yapması gerekiyor. Çözüm inovasyonda yatıyor. İnovasyonun temelini daha da sağlamlaştırmamız, bilimsel ve teknolojik başarıların dönüşümünü hızlandırmamız ve gelişmekte olan endüstrilerin gelişimini çabuklaştırmamız gerekiyor."

Örneğin entegre devre ve yeni enerjili araç endüstrileri gibi bir dizi yükselen yüksek teknoloji işletmesi ve endüstri kümesi, Anhui'de kök salmış ve büyüyerek eyalet için büyük değer yarattı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Anhui, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Başlıca Tarım Eyaleti Bilim-teknoloji İnovasyon Merkezi Haline Geldi - Son Dakika

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