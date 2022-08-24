Video: Çin'in Doğusundaki Doğa Koruma Alanında Makaklar Yazın Tadını Çıkarıyor - Son Dakika
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Video: Çin'in Doğusundaki Doğa Koruma Alanında Makaklar Yazın Tadını Çıkarıyor

24.08.2022 19:01
Video: Çin'in Doğusundaki Doğa Koruma Alanında Makaklar Yazın Tadını Çıkarıyor

Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletindeki Guanshan Ulusal Doğa Koruma Alanı, bol bitkileri ve rahat iklimi ile makaklar için ideal bir yaşam alanı oluşturuyor.

Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletindeki Guanshan Ulusal Doğa Koruma Alanı, bol bitkileri ve rahat iklimi ile makaklar için ideal bir yaşam alanı oluşturuyor.

İdare personeli tarafından makaklara mısır, tahıl ve çeşitli meyveler gibi yiyecekler dağıtılıyor.

Doğa koruma alanı 11.500 hektarlık dağlık alanı kapsıyor ve 11 sürü halinde yaşayan binden fazla yabani makaka ev sahipliği yapıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanchang'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Doğusundaki Doğa Koruma Alanında Makaklar Yazın Tadını Çıkarıyor - Son Dakika

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