İdare personeli tarafından makaklara mısır, tahıl ve çeşitli meyveler gibi yiyecekler dağıtılıyor.

Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletindeki Guanshan Ulusal Doğa Koruma Alanı, bol bitkileri ve rahat iklimi ile makaklar için ideal bir yaşam alanı oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Video: Çin'in Doğusundaki Doğa Koruma Alanında Makaklar Yazın Tadını Çıkarıyor - Son Dakika

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