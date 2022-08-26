Uzmanlar: Cııe, Çin'in Daha Büyük Dışa Açılımını ve Karşılıklı Faydaları Destekliyor

Çin'in doğusunda yer alan Shanghai kentindeki 4. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nı (CIIE) ziyaret eden insanlar, 5 Kasım 2021. (Fotoğraf: Li Xiang/Xinhua)

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Uzmanlara göre, Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) yalnızca yıllık bir ekonomik ve ticaret fuarı değil, aynı zamanda ülkenin yüksek kaliteli ekonomik gelişimini destekleyen, daha büyük dışa açılımını teşvik eden ve karşılıklı faydalar ve kazan-kazan sonuçları elde etmeye yardımcı olan bir etkinliktir.

CIIE'nin beşinci yılı dolayısıyla Perşembe günü başkent Beijing'de bir sempozyum düzenlendi ve ilgili konuları tartışmak üzere yetkililer, akademisyenler ve işletme temsilcileri bu sempozyumda biraraya geldi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sheng Qiuping sempozyumda, CIIE'nin hem yurtiçinde hem de yurtdışında ilgilenenler için bir işbirliği platformu kurmaya yönelik bir fırsat penceresi olarak rolünü tam anlamıyla üstlendiğini ve katılımcıların yeni küresel ürünlerini, en son teknolojilerini ve yenilikçi hizmetlerini tanıtabilecekleri bir yer haline geldiğini söyledi.

Sheng, fuarın Çin'in endüstriyel gelişiminin teşvikinde, iç arzın etkin bir şekilde iyileştirilmesinde, tüketimin artırılmasının teşvikinde ve yeni bir kalkınma modeli oluşturulmasında olumlu bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, 2018'den 2021'e kadar düzenlenen dört ithalat fuarındaki katılımcılar, 270 milyar ABD dolarını aşan hedef birikmiş ciro ile 1.500'den fazla yeni ürün, teknoloji ve hizmeti piyasaya sürdü.

Beijing'deki Uluslararası İşletme ve Ekonomi Üniversitesi (UIBE) Rektör Yardımcısı Hong Junjie, fuarın yalnızca yatırımları çekmede önemli bir rol oynamak ve üst düzey inovasyon projelerinin uygulanmasını yönlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda yerli işletmelerin yurtdışı pazarlarını keşfetmesi için bir platform oluşturduğunu belirtti.

Tsinghua Üniversitesi Çin Kalkınma Planlama Enstitüsü Başkan Yardımcısı Dong Yu, "CIIE'ye ev sahipliği yapmak, Çin'in pazarını dünyaya açmaya yönelik büyük bir girişimdir" dedi.

Dong, ilk CIIE'nin düzenlenmesinden bu yana, Çin'in kurumsal yapılanmasını hızlandırmak ve dışa açılma yoluyla iş ortamını iyileştirmek gibi konularda harika sonuçlar elde ettiğini de sözlerine ekledi.

"Panasonic geçen Eylül ayında beşinci fuara kaydoldu" diyen Çin Panasonic Şirketi Başkanı Zhao Bingdi, fuarda şirketin çevre dostu ürünlerini ve enerji tasarrufu ve emisyon azaltımına yönelik teknik destek çözümlerini daha fazla sergilemeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

5. CIIE, 5 - 10 Kasım tarihleri arasında Shanghai kentinde düzenlenecek.