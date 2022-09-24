Video: İsrail Teknolojisi, Çin'in Anhui Eyaletinde Tarımsal Üretime Yardımcı Oluyor - Son Dakika
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Video: İsrail Teknolojisi, Çin'in Anhui Eyaletinde Tarımsal Üretime Yardımcı Oluyor

24.09.2022 16:43
Video: İsrail Teknolojisi, Çin'in Anhui Eyaletinde Tarımsal Üretime Yardımcı Oluyor

Çin'in doğusundaki Anhui eyaleti önemli bir tarım bölgesi, İsrail ise ileri teknolojisine dayanarak tarımsal makineler ve su tasarrufu sağlayan sulamada dünya lideri. Bu nedenle Anhui ve İsrail arasında tarımda geniş bir işbirliği açısından umut vaat eden bir potansiyel bulunuyor.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaleti önemli bir tarım bölgesi, İsrail ise ileri teknolojisine dayanarak tarımsal makineler ve su tasarrufu sağlayan sulamada dünya lideri. Bu nedenle Anhui ve İsrail arasında tarımda geniş bir işbirliği açısından umut vaat eden bir potansiyel bulunuyor.

XU XINTAO, Xinhua muhabiri:

"Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de, 2022 Dünya İmalat Kongresi'ndeyim. Burada sergilenen tarımsal makineler arasında gördüğünüz bu sulama ve gübreleme-sulama düzeneğinin kontrol sistemi İsrail merkezli Mottech Su Yönetimi şirketine ait. Gelin hikayesini birlikte öğrenelim."

YONI SCHARF, Mottech'te Çin Danışmanı:

"Çin'de bir iştirak kurmamızdan bu yana burada çok aktifiz. Çin'in güneyinde, kuzeyinde, her yerinde buğday ve mısır gibi ve aynı zamanda ejder meyvesi, portakal, elma, hurma ve daha birçok çeşit meyve ve sebze gibi para getirecek ürünler için de projelerimiz var."

AMRIT SUMATI, Mottech (Shenzhen) Genel Müdürü:

"Mottech Çin'e geleli 12 yıl oldu. Çin'in kuzeybatısında birçok proje gerçekleştirdik. Bu yıllar içerisinde Bengbu'da bir şirket bulduğumuz için çok şanslıyız. İlk projemiz seralardı ve sulama ve fertigasyon için iyi bir zamanlama gerektiren bir sulama projesiydi. Sistemimizin İsrail'den bu konuda daha fazla know-how getirerek çok daha iyi sulama ve fertigasyon yapılabilmesini sağlayacağını umuyoruz. Şu an herkes dijital tarım yapmak istediği için Çin açısından bunun doğru zaman olduğunu düşünüyorum, bu yüzden bizim de yapmak istediğimiz bu."

YONI SCHARF, Mottech'te Çin Danışmanı:

"Bu işbirliğinin bizim açımızdan ve aynı zamanda Çin açısından çok verimli olduğunu düşünüyorum, çünkü sonuçta Çinli çiftçilerin daha az su kullanarak rekolte artırmak için bu tür bir teknolojiye ihtiyacı var."

İmalat sektöründeki son ürünler, teknolojiler ve uygulamaların öne çıktığı 2022 Dünya İmalat Kongresi Salı günü Çin'in doğusunda açıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İsrail, Anhui, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: İsrail Teknolojisi, Çin'in Anhui Eyaletinde Tarımsal Üretime Yardımcı Oluyor - Son Dakika

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