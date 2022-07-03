Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde Kovid-19 salgını endişesi arttı - Son Dakika
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Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde Kovid-19 salgını endişesi arttı

03.07.2022 10:02
Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde Kovid-19 salgını endişesi arttı

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde Kovid-19 vakalarında son bir haftada görülen artış bölgede yeni salgın dalgası endişesine yol açtı.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde Kovid-19 vakalarında son bir haftada görülen artış bölgede yeni salgın dalgası endişesine yol açtı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 292 yerel vaka tespit edildi. Vakaların 61'inin hastalık belirtisi gösterdiği, 231'inin ise göstermediği bildirildi.

Hastalık belirtisi gösteren vakalardan 60'ına Sucou şehrine bağlı Sişian ilçesinde, 1 vakaya ise Lingbi ilçesinde rastlandı. Her iki ilçede de ayrıca hastalık belirtisi göstermeyen vakalar olduğu kaydedildi.

İlk kez eyalet merkezi Hıfey şehrinde 26 Haziran'da ortaya çıkan vakaların, yeni bir salgın dalgasına yol açmasından endişe ediliyor.

Eyalette son bir haftada hastalık belirtisi gösteren 105, göstermeyen 467 vaka tespit edildi.

Vakalardan alınan numunelerin DNA analizlerinin hangi virüs varyantına ait olduğu belirtilmezken, salgına Omicron ve alt varyantlarının yol açtığı tahmin ediliyor.

Omicron vakaları "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in, mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Omicron, Anhui, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde Kovid-19 salgını endişesi arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde Kovid-19 salgını endişesi arttı - Son Dakika
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