Çin'in Doğusundaki Chishan Gölü'nden Kareler - Son Dakika
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Çin'in Doğusundaki Chishan Gölü'nden Kareler

26.06.2022 13:24
Çin'in Doğusundaki Chishan Gölü'nden Kareler

CHUZHOU, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Chishan Gölü Ulusal Sulak Alan Parkı'ndan yansıyan manzaralar.

CHUZHOU, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Chishan Gölü Ulusal Sulak Alan Parkı'ndan yansıyan manzaralar.

Çin'in Doğusundaki Chishan Gölü'nden Kareler

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in doğusunda bulunan Anhui eyaletine bağlı Chuzhou kentindeki Chishan Gölü Ulusal Sulak Alan Parkı'ndan yansıyan bir manzara görülüyor, 25 Haziran 2022. (Fotoğraf: Cao Li/Xinhua)

Çin'in Doğusundaki Chishan Gölü'nden Kareler

Çin'in doğusunda bulunan Anhui eyaletine bağlı Chuzhou kentindeki Chishan Gölü Ulusal Sulak Alan Parkı'ndaki kuşlar, 25 Haziran 2022. (Fotoğraf: Cao Li/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Anhui, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Doğusundaki Chishan Gölü'nden Kareler - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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